Москва, , 17:57 — REGNUM С экономической и хозяйственной точек зрения укрупнение некоторых российских регионов — это справедливо и правильно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП). Так он прокомментировал рассуждения спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что тема укрупнения регионов РФ все еще не ушла из повестки дня.

Михаил Делягин Politikus.ru

«Я отношусь к этой идее абсолютно позитивно. Опыт Иркутской области, Забайкальского края, Камчатского края абсолютно позитивный, с моей точки зрения. Безусловно, представители соответствующих национальных автономий или республик могут почувствовать себя обиженными. Но с экономической точки зрения, с хозяйственной точки зрения, [укрупнение] справедливо и правильно», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее об идее укрупнения регионов высказался политический консультант Анатолий Вассерман.

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