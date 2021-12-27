Москва, , 17:54 — REGNUM Укрупнение некоторых регионов России позволит снять немалую часть их экономических проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя соответствующую идею спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Россия на карте

«Если какие-то субъекты федерации обладают на порядки разными экономическими возможностями, то как ни прописывай в Конституции их формальное политическое равенство, реально этого равенства не будет, — сказал Вассерман. — Так что, скорее всего, какие-то мелкие субъекты будут включаться в состав более крупных. Это снимет немалую часть их экономических проблем, поскольку в малом субъекте может элементарно не хватать доходов на содержание такого же числа представителей власти, как в субъекте побольше. Я не могу сказать, какие субъекты имеет смысл объединять. Для этого требуется тщательное изучение их возможностей».

Но в принципе, как подчеркнул Вассерман, этот вопрос действительно все еще достаточно актуален для России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман назвал неизбежным укрупнение некоторых регионов России.

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