Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 18:05 — ИА Регнум. В Ленинградской области осудили бывшего директора филиала Федеральной кадастровой палаты по Ленинградской области Олега Михеева и его заместителя Сергея Храмова, они признаны виновными по делу о коррупции. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как смогло доказать следствие в суде, Михеев и Храмов в период 2014—2016 годов неоднократно получали от местных жителей взятки в виде недвижимого имущества, которое оформлялось на подставных лиц, в том числе родственников обвиняемых. Кроме того, предприниматели, по указанию злоумышленников, оплачивали для них и членов их семей расходы, связанные с туристическими поездками за границу.

«По уголовному делу изъяты денежные средства подсудимых в сумме более 75 млн рублей, наложен арест не только на имущество самих обвиняемых, но и на большое количество объектов недвижимости, которое они оформляли на своих родственников», — отметили в Следственном комитете.

Приговором суда бывшему директору филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области» Михееву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50,3 млн рублей и лишением права замещать должности на государственной службе сроком на восемь лет.

Его бывшему заместителю Храмову — 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 25,5 млн тысяч рублей и лишением права замещать должности на государственной службе сроком на 10 лет.

Отметим, что оба ранее были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»). Михееву было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы со штрафом, а Храмову — 7,5 лет, также со штрафом.