Москва, , 17:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин 27 декабря поговорил по телефону с мальчиком из Подмосковья Марком Кобленевым. 21 декабря президент исполнил его новогоднее желание: Марку подарили гитару, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Putin.kremlin.ru

«Тогда же, неделю назад, Владимир Путин узнал от мамы Марка об их непростой жизненной ситуации: женщина призналась, что своего жилья у них нет — гостят у знакомых, — сообщили в пресс-службе. — Президент пообещал помочь, и на днях Марк с мамой Надеждой переехали в собственную квартиру».

Кроме того, помощь была оказала и многодетной семье, в доме которой до сих пор жил Марк с матерью: улучшены жилищные условия этих людей. С ними Путин также пообщался сегодня по телефону.

Ещё глава государства созвонился с пятилетним жителем Бурятии Осором Аюшеевым, мечтавшим побывать пожарным. Для мальчика в Улан-Удэ провели экскурсию по пожарной части, показали ему музейную комнату и подарили форму пожарного.

Напомним, 5 декабря на церемонии вручения премии #МыВместе Путин выбрал три шарика с заветными желаниями детей. Эти желания исполняются.

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