Москва, , 17:52 — REGNUM В РФ не в последний раз подняли тему укрупнения регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил политический консультант Анатолий Вассерман. Так он прокомментировал высказывание спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что тема укрупнения регионов все еще не ушла из повестки дня.

Анатолий Вассерман Dmitry Rozhkov

«Об укрупнении говорят далеко не в первый раз, и я думаю, что далеко не в последний. У нас действительно уже было несколько укрупнений в формате включения различных автономных образований в состав того большого субъекта федерации, территории которого они располагаются. Это в какой-то мере неизбежно. Как ни крути, политика — это концентрированное выражение экономики. Об это писал еще Ульянов больше века назад», — Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме рассказали, какие регионы могли бы стать кандидатами на объединение.

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