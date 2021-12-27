Москва, 27 декабря, 2021, 17:52 — ИА Регнум. В РФ не в последний раз подняли тему укрупнения регионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил политический консультант, член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (СРЗП). Так он прокомментировал высказывание спикера Совфеда Валентины Матвиенко о том, что тема укрупнения регионов все еще не ушла из повестки дня.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

«Об укрупнении говорят далеко не в первый раз, и я думаю, что далеко не в последний. У нас действительно уже было несколько укрупнений в формате включения различных автономных образований в состав того большого субъекта Федерации, на территории которого они располагаются. Это в какой-то мере неизбежно. Как ни крути, политика — это концентрированное выражение экономики. Об этом писал еще Ульянов больше века назад», — Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме рассказали, какие регионы могли бы стать кандидатами на объединение.