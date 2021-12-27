Москва, , 17:49 — REGNUM В России меняется рынок труда и увеличивается спрос на подработку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал итоги опроса, который показал, что в 2022 году больше трети жителей РФ намерены подрабатывать.

Доходы Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рост числа людей, активно ищущих подработку, связан с повышением стоимости потребительской корзины и потребностью в дополнительных доходах на фоне рекламы повышенных уровней потребления и в целом установками на успех в обществе потребления, — сказал Цыганов. — Для одних подработка означает возможность приобретения квартиры или более быстрого закрытия задолженности по ипотеке, для других — машину или новый смартфон, а другим не хватает денег для приобретения обычных продуктов и повседневной одежды. Такая потребность была и останется насущной, а пандемия лишь обостряет ее».

Кроме того, как пояснил Цыганов, есть и технологическая причина — подработка в Сети в дистанционном режиме становится проще.

«Поэтому тенденция на рост числа желающих найти подработку сохранится», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщалось ранее, основными причинами для поиска подработки опрошенные назвали нехватку зарплаты на жизнь и долги.