Вашингтон, 27 декабря, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис в интервью не согласилась с мнением о том, что глава Белого дома Джо Байден «подставил её под удар», вручив ей непосильный список заданий в первый год, сообщает Fox News.

Gage Skidmore Камала Харрис

Во время интервью на канале CBS, Харрис спросили о критике со стороны однопартийцев демократов, которые считают, что она работает над непосильным списком задач.

«Я вице-президент Соединенных Штатов. Задачи, за которые я берусь, сложны и не могут быть решены на нижнем уровне. Есть много трудных вопросов, которые необходимо решать, и именно это занимает большую часть моей карьеры — решать трудные вопросы», — ответила Харрис.

Напомним, ранее генеральный прокурор штата Аризона Марк Брнович призвал найти новую кандидатуру на пост ответственного за решение миграционных вопросов и отстранить от этих обязанностей вице-президента Камалу Харрис. Необходимость этого Брнович объяснил тем, что«ее отношение к кризису является абсолютно кошмарным».