Бразилиа, , 18:31 — REGNUM По меньшей мере 18 человек погибли и более 11 тысяч были эвакуированы в бразильском штате Баия из-за непрекращающихся дождей. Об этом сообщает новостное агентство MercoPress.

Наводнение Aufgang

По данным управления по защите и гражданской обороне штата Баия, из-за проливных дождей в регионе с начала ноября погибло 17 человек. В минувшие выходные власти сообщили о новой смерти. В общей сложности из-за штормов 66 муниципалитетов оказались в чрезвычайной ситуации. 11 260 человек были эвакуированы, 4 185 остались без крова. Наводнения, оползни и сели заблокировали движение на 17 дорогах.

В столице Баии Сальвадоре за прошедший месяц выпало 250 мм осадков, что превышает норму в 4,5 раза. Штормы также привели к обрушению строящейся плотины в Виктория-да-Конкиста. Разрушение плотины Игуа, расположенной в Итамбе, вынудило власти эвакуировать город.

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