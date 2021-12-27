Псков, , 17:52 — REGNUM Динамика вакцинации населения от коронавирусной инфекции в Псковской области выросла на 19% за минувшую неделю. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Вакцинация Дарья Драй © ИА REGNUM

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В Псковской области улучшается эпидобстановка. Количество новых случаев заражения коронавирусом сокращается, а количество выздоровевших увеличивается. Так, за неделю темпы распространения COVID-19 снизились на 8%.

На сегодняшний выполнено 65,2% плана вакцинации. Первый компонент поставили 264,4 жителей региона, а полный курс вакцинации прошли 261,6 тыс. человек. При этом около 30 тыс. прошли уже повторную вакцинацию.

Отметим, в конце прошлой недели в Псковскую область поступила дополнительная партия препаратов для вакцинации. Среди них 11,5 тыс. доз препарата «Спутник Лайт» и 15 тыс. доз вакцины «Спутник V».

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