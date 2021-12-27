Оренбург, , 17:46 — REGNUM В Оренбурге конкурсная комиссия выслушала всех кандидатов на пост главы города. Последним днём презентаций бюыло 27 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Оренбург

Nesiditsa.ru

Всего на пост мэра претендуют 20 человек. Каждый день комиссия выслушивала по четыре соискателя. Теперь ей предстоит определиться с тем, каких именно кандидатов представить городскому совету.

Как сообщало ИА REGNUM, пост стал вакантен в сентябре. Бывший на тот момент градоначальником Владимир Ильиных избрался депутатом Госдумы.