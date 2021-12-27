Минск, 27 декабря, 2021, 17:41 — ИА Регнум. «Каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства», — такая новая запись появилась в дополненной статье 21 конституции Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

Текст проекта новой белорусской конституции (на основе ныне действующей) опубликован 27 декабря на сайте президента Белоруссии. В статье 21 оставлены декларации о том, что обеспечение прав и свобод граждан постсоветской республики является высшей целью государства. Также оставлена декларация о праве каждого на достойный уровень жизни, включая достаточное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий.

Далее в статье следует новая запись о долге каждого в части эфемерной социальной ответственности и непонятно как определяемого посильного вклада в социальное и государственное развитие. После этого следует запись о том, что государство гарантирует конституционные права и свободы граждан, закреплённые также в законах и предусмотренные международными обязательствами государства.

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Отметим, нынешние декларации статьи 21 конституции Белоруссии никак не мешают её руководству осуществлять массовые политические репрессии, явленные в многочисленных уголовных делах и материалах Совета ООН по правам человека, ОБСЕ и других международных организаций.

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