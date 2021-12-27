Киев, 27 декабря 2021, 17:41 — REGNUM Россия пока не станет нападать на Украину, заявил 27 декабря бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, передаёт «Украина 24». При этом возможны «военные провокации».

Павел Климкин
Павел Климкин
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, градус напряжённости по вопросу Украины удалось снизить недавними переговорами на высочайшем уровне между Россией и США: виртуальная встреча президентом двух стран 7 декабря Владимира Путина и Джо Байдена ослабила напряжённость «на время».

«Во-вторых, большая война, назовём её блицкриг против Украины, конечно, невозможна. Блицкриг на 100% невозможен, но масштабные военные провокации да, возможны».
Климкин

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