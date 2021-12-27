Киев, 27 декабря 2021, 17:41 — REGNUM Россия пока не станет нападать на Украину, заявил 27 декабря бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин, передаёт «Украина 24». При этом возможны «военные провокации».
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По его словам, градус напряжённости по вопросу Украины удалось снизить недавними переговорами на высочайшем уровне между Россией и США: виртуальная встреча президентом двух стран 7 декабря Владимира Путина и Джо Байдена ослабила напряжённость «на время».
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