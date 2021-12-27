Кувандык, Оренбургская область, , 17:39 — REGNUM Жителю Кувандыка Оренбургской области предъявлено обвинение в попытке убить троих человек. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следственный комитет

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По данным следствия, 49-летний гражданин пытался убить своих 13-летнего сына, бывшую супругу и её мать. Однако по независящим от него обстоятельствам довести до конца этот умысел не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено утром 24 декабря. Гражданин проник в частное домовладение и напал на своих жертв. При этом он применил два взрывных устройства. После совершенного нападения мужчина скрылся, но вскоре был задержан и по решению суда арестован.

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