Курган, , 17:38 — REGNUM В Курганской области по итогам 11 месяцев 2021 года индекс промышленного производства вырос на 5,2% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Рост Freeimages.com

Наибольший рост наблюдается в производстве электрического оборудования — 75,4%; в производстве прочих транспортных средств и оборудования — 45,6%; мебели — 37%; кожи и изделий из кожи — 25,9%.

Предприятиями за 11 месяцев 2021 года отгружено товаров собственного производства на сумму 159,2 млрд рублей. Это на 20,7% больше к аналогичному периоду 2020 года.

Как ранее сообщало РЕ, в Ямало-Ненецком автономном округе индекс промышленного производства за 10 месяцев 2021 года к соответствующему периоду 2020 года вырос на 15,2%.

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