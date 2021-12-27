Грозный, 27 декабря, 2021, 17:37 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что высказывания режиссера Александра Сокурова направлены на развал России. По мнению чеченского лидера, высказанного в ходе пресс-конференции, предложение отпустить из состава РФ все субъекты, которые хотят самостоятельности, высказанное режиссером на встрече президента России Владимира Путина с членами Совета по правам человека, особенно сильно затронуло народы Кавказа, где долгое время велась борьба с международным терроризмом за целостность России. По словам Кадырова, это очень щепетильный вопрос для этих народов, и, зная это, Сокуров нарочно поднял его.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Наш президент совершенно справедливо сказал, что Россию нельзя победить, а можно развалить изнутри. И Сокуров именно из той группы людей, которые пытаются развалить нашу страну изнутри. Он знает, насколько щепетильна тема, связанная с Кавказом. Он прекрасно понимает, насколько важен этот регион для нашей страны, и делает все от него зависящее, чтобы отколоть этот кусок», — цитирует Кадырова ИА «Грозный-информ.

Напомним, после высказывания режиссера Александра Сокурова Рамзан Кадыров предложил заинтересованным ведомствам дать ему оценку, а парламент Чечни направил обращение к генпрокурору и Следственный комитет.

Читайте также: Кадыров призвал дать правовую оценку заявлениям Сокурова о Северном Кавказе