Минск, 27 декабря, 2021, 17:35 — ИА Регнум. В опубликованном проекте новой белорусской конституции статья 18 содержит запись о том, что «Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств». В ныне действующей конституции такого положения нет.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Нет в предложенном проекте нового Основного закона записи про стремление постсоветской республики к нейтралитету и внеблоковому статусу. После общественного обсуждения в утверждённом президентской администрацией формате запланировано голосование по проекту новой конституции. Референдум назначен на конец февраля 2022 года: гражданам будет предложено высказаться за сохранение ныне действующей конституции или принятие новой — опубликованного 27 декабря проекта.

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