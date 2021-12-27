Севастополь, , 17:34 — REGNUM Жители и гости Севастополя, не имеющие медицинских сертификатов о вакцинации против коронавируса либо о перенесённом заболевании, смогут посещать кинотеатры, театры, а также заведения общепита с 28 декабря. Решение принято 27 декабря на заседании регионального оперативного штаба.

Сертификат о прививках Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В частности, отказ от предъявления медицинских документов о вакцинации или перенесённом заболевании при посещении наших театров, кинотеатров, объектов общественного питания и сферы предоставления услуг», — цитирует «Новый Севастополь» губернатора города Михаила Развожаева.

Как отметил Развожаев, Севастополь сохраняет лидерство по коллективному иммунитету к коронавирусу в стране — на данный момент в городе привиты уже более 90% взрослого населения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма отменили требование о предъявлении медицинских сертификатов о прививках против коронавируса при посещении торговых центров.