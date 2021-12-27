Минск, 27 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Администрация президента Белоруссии опубликовала проект новой конституции постсоветской республики с упоминанием о Великой Отечественной войне, которую Александр Лукашенко причислил к «не нашим войнам». Гражданам предложено выразить своё отношение к этому документу на референдуме в феврале 2022 года.

Иван Шилов ИА REGNUM В Белоруссии

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Статья 15 конституции Белоруссии в предлагаемом созданными Лукашенко «конституционной комиссией» и «рабочей группой» проекте документа выглядит так: «Государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь. Государство обеспечивает сохранение исторической правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны».

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