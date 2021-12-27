Ярославль, 27 декабря, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Ярославской области ПАО «Славнефть-ЯНОС» вновь стало победителем регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в предприятии.

Славнефть-ЯНОС Награждение

В этом году ПАО «Славнефть-ЯНОС» стало призером в двух номинациях: «За развитие социального партнерства» и «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы».

Итоги конкурса подвели 24 декабря в областном Доме профсоюзов. В торжественной обстановке и.о. зампредседателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин вручил почетные дипломы председателю профсоюзного комитета ПАО «Славнефть-ЯНОС» Александру Бадажкову.

Предприятие неоднократно становилось победителем в номинации «За развитие социального партнерства», из года в год демонстрируя высокие результаты по обеспечению достойного уровня жизни и социальной поддержки сотрудников предприятия. Это возможно благодаря действующему на заводе Коллективному договору — документу, в котором прописаны основные направления социальной политики ЯНОСа, а также гарантии для работников — например, ежегодная индексация заработной платы, добровольное медицинское страхование, льготная помощь семьям с детьми и другие меры социальной поддержки. Коллективный договор ЯНОСа не единожды признавался лучшим в Ярославской области, а профсоюзная организация является одной из самых многочисленных в регионе.

Первое место в номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» вручено предприятию впервые и является признанием заслуг ПАО «Славнефть-ЯНОС» не только в популяризации здорового образа жизни в Ярославской области, но и в работе по развитию и поддержке спорта среди сотрудников. Всего в 2021 году в спортивных мероприятиях ЯНОСа были задействованы около 400 работников предприятия. Для привлечения заводчан к занятиям физической культурой и спортом на заводе ежегодно проводятся зимняя и летняя спартакиады, организуются семейные спортивные праздники, поддерживается участие спортсменов в крупных массовых мероприятиях региона — например, Дёминском лыжном марафоне и полумарафоне «Бегом по Золотому кольцу». У предприятия существуют свои волейбольная и футбольная команды, достойно представляющие его на городском, региональном и федеральном уровнях.

Отметим, в этом году за победу в конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» в Ярославской области боролись 128 организаций из разных муниципальных районов и городских округов, которые представили 157 заявок в 15 номинациях.