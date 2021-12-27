Петропавловск-Камчатский, 27 декабря, 2021, 17:30 — ИА Регнум. На Камчатке с 2019 по 2021 год статус малых аэродромов не изменялся. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань. В мае 2021 года 44 аэродрома, в основном расположенных на севере России, постановлением правительства РФ были понижены в статусе до посадочных площадок.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт «Ми-8»

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По словам Головань, в крае действует 91 межмуниципальный авиамаршрут, перевозки на которых осуществляют АО «Камчатское авиационное предприятие» и ООО АК «Витязь-Аэро». Оператором малых аэропортов края является ФКП «Аэропорты Камчатки», все малые аэродромы полуострова обеспечены необходимым аэронавигационным оборудованием.

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На Камчатке средний возраст самолетов и вертолетов малой авиации, обслуживающих межмуниципальные маршруты, составляет 18 лет. В крае всего 43 воздушных судна авиационных предприятий, из них 30 вертолетов Ми-8 различной модификации и 13 самолетов типа Ан-26, Як-40, Л-410, Ан-28. В 2020 году ООО АК «Витязь-Аэро» приобрело новый вертолет Ми-8 МТВ1. Стоимость ремонта самолета малой авиации выросла в среднем на 40%.

Добавим, что в Камчатском крае с 2019 по 2021 год произошло три авиакатастрофы, в связи с этим авиапредприятиями края были списаны два воздушных судна — Ми-8 ООО АК «Витязь-Аэро» и Ан-26 АО «КАП». Причиной высокой аварийности малой авиации на Камчатке являются крайне сложные для полетов природные условия.