Чебоксары, , 17:30 — REGNUM В Чебоксарском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту дезорганизации работы колонии. Пострадавший сотрудник учреждения получил ожоги, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Приготовление супа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Под новое уголовное преследование попал 31-летний мужчина, который отбывает наказание в колонии № 6 управления ФСИН. Следствие полагает, что 18 декабря 2021 года он в жилой секции отряда строгих условий отбывания наказания во время ужина бросил в сотрудника исправительной колонии тарелку с горячей пищей.

В следственном управлении отмечают, что сотрудник УФСИН получил ожоги лица, шеи и грудной клетки.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности колонии»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года заключённый в Чувашии осуждён за дезорганизацию работы колонии. Следствием установлено, что он снял дверь туалетной кабинки и закрыл бумагой видеокамеру.

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