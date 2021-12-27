Москва, 27 декабря, 2021, 17:24 — ИА Регнум. Наиболее проблемным вопросом в программе реновации является выбор стартовой площадки, сообщил 27 декабря мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Когда заканчиваются утвержденные стартовые площадки, мы сносим старые пятиэтажки, и на их месте разворачивается большой фронт работ, — приводит слова Собянина, осмотревшего один из домов по программе, сайт мэра и правительства столицы. — Потому что самое сложное, самое проблемное — это выбрать стартовую площадку, чтобы построить дом, поскольку кругом уже все застроено».

Мэр добавил, что представляет, «какое неудобство это доставляет жителям домов, которые не попали под программу реновации», поскольку стройка идёт у них под окнами.