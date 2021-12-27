Санкт-Петербург, , 17:29 — REGNUM В Санкт-Петербурге таксист ударил в лицо главу муниципалитета в Купчино из-за замечания — водитель заехал на газон и ехал по тротуару. Об этом 27 декабря ИА REGNUM сообщил пострадавший Павел Швец, возглавляющий также петербургский филиал «Партии роста».

Кулак Pavlofox

По словам главы муниципалитета №72, все произошло днем 27 декабря на Софийской улице, у дома 20/4. Он заметил на дороге, где летом были установлены сферы, чтобы автомобилисты не могли заехать на тротуар, машину такси «Ситимобил».

"Подошел, сделал замечание. Ему не понравилось, что я его сфотографировал. Он набросился на меня, ударил один раз, потом местный житель помог его задержать», — рассказал Павел Швец.

В настоящий момент глава муниципалитета находится в больнице № 26, ждет заключения врача, есть подозрение на перелом носа.

Буйный таксист, как уточнил ИА REGNUM источник в правоохранительных органах, задержан и уже даёт показания в отделе полиции.