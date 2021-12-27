27 декабря 2021 | Время чтения меньше минуты

Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM В Екатеринбурге Театр кукол снова открыли после ремонта. Торжественная церемония состоялась 27 декабря.

Кукольный театр в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кукольный театр в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM Открытие кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кукольный театр в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Кукольный театр в Екатеринбурге Алексей Колчин © ИА REGNUM

Церемония открытия кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Капремонт длился два года и обошёлся в 380 млн рублей. Рабочие обновили фасад здания и интерьеры, в том числе оборудование.

Гардероб Алексей Колчин © ИА REGNUM

Фойе Алексей Колчин © ИА REGNUM Вешалки в гардеробе Алексей Колчин © ИА REGNUM

Церемония открытия кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM Церемония открытия кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM Открытие кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Открытие кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отметим, Театр кукол действует в городе с 1932 года. А нынешнее здание было построено в 1964 году. Прежнюю реконструкцию провели в 1996—1998 годах.

Зрительный зал кукольного театра после реконструкции Алексей Колчин © ИА REGNUM

Зрительный зал Алексей Колчин © ИА REGNUM Зрительный зал Алексей Колчин © ИА REGNUM

Сцена Алексей Колчин © ИА REGNUM

Представление в обновлённом кукольном театре Алексей Колчин © ИА REGNUM

Представление в обновлённом кукольном театре Алексей Колчин © ИА REGNUM

Представление в обновлённом кукольном театре Алексей Колчин © ИА REGNUM Представление в обновлённом кукольном театре Алексей Колчин © ИА REGNUM