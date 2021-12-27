Екатеринбург,
27 декабря 2021, 18:01 — REGNUM В Екатеринбурге Театр кукол снова открыли после ремонта. Торжественная церемония состоялась 27 декабря.
Кукольный театр в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Кукольный театр в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Кукольный театр в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Кукольный театр в Екатеринбурге
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Церемония открытия кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Капремонт длился два года и обошёлся в 380 млн рублей. Рабочие обновили фасад здания и интерьеры, в том числе оборудование.
Гардероб
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Фойе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Вешалки в гардеробе
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Церемония открытия кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Церемония открытия кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Открытие кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Отметим, Театр кукол действует в городе с 1932 года. А нынешнее здание было построено в 1964 году. Прежнюю реконструкцию провели в 1996—1998 годах.
Зрительный зал кукольного театра после реконструкции
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Зрительный зал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Зрительный зал
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Сцена
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Представление в обновлённом кукольном театре
Алексей Колчин © ИА REGNUM