Волгоград, , 17:20 — REGNUM В Волгоградской области 27 декабря выявлено 288 новых носителей инфекции — на шесть меньше, чем за предыдущие сутки. Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 27 районах региона. Зарегистрировано 20 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В целом в Волгоградской области COVID-19 подтвердился у 128 104 жителей. Справились с болезнью 117 486 человек, из них 297 — выписаны за минувшие сутки. Лечатся в стационарах и амбулаторно 5 165 пациентов.

От осложнений, вызванных инфекцией, в регионе скончались 5 453 человека.