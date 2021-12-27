Курган, , 17:16 — REGNUM В Курганской области за сутки обнаружено 18 новых случая заражения коронавирусом, из них 64 зарегистрировано в Кургане. Об этом 27 декабря сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 153 случая.

С начала пандемии в Курганской области на 27 декабря подтвердили 50 075 случаев заражения коронавирусом, вылечились 45 533 курганца, скончался 991 человек (четверо пациентов за последние сутки).

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