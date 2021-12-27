Тула, , 17:16 — REGNUM Губернатор Тульской области Алексей Дюмин продолжает работать по своему рабочему графику. Об этом корреспонденту ИА сообщили в управлении пресс-службы правительства региона в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся информацию о его возможном назначении на пост главы МЧС России.

Алексей Дюмин Tularegion.ru

«Управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области не располагает такой информацией. Губернатор Алексей Дюмин работает в регионе по своему графику», — сообщили в управлении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ и телеграм-каналах появилось сообщение о том, что на пост главы МЧС России может быть назначен Алексей Дюмин, который с 2016 года занимает пост губернатора Тульской области. Отметим, что ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о назначении главы МЧС заявил, что в Кремле не анонсируют назначения.

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