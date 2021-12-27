Москва, , 17:15 — REGNUM В 2021 году в Москве по программе реновации построили 1 млн кв. метров жилья. Об этом 27 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году построили по программе реновации миллион квадратных метров жилья, это большой уже объем, и каждый год он будет увеличиваться», — сказал столичный мэр при осмотре одного из домов.

По его словам, после сноса пятиэтажек на их месте разворачивается большой фронт работ. Но самое сложное — выбрать стартовую площадку, поскольку «кругом уже все застроено».

«Я представляю, какое неудобство это доставляет жителям домов, которые не попали под программу реновации, ведь под их окнами идёт стройка», — отметил Собянин.