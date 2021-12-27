Москва, 27 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. В 2021 году в Москве по программе реновации построили 1 млн кв. метров жилья. Об этом 27 декабря сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Реновация

«В этом году построили по программе реновации миллион квадратных метров жилья, это большой уже объем, и каждый год он будет увеличиваться», — сказал столичный мэр при осмотре одного из домов.

По его словам, после сноса пятиэтажек на их месте разворачивается большой фронт работ. Но самое сложное — выбрать стартовую площадку, поскольку «кругом уже все застроено».

«Я представляю, какое неудобство это доставляет жителям домов, которые не попали под программу реновации, ведь под их окнами идёт стройка», — отметил Собянин.