Москва, 27 декабря, 2021, 17:15 — ИА Регнум. День спасателя Российской Федерации отмечается 27 декабря.

Mchs.gov.ru Спасатели

В этот день в 1990 году был создан Российский корпус спасателей, который позже был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям, а в январе 1994 года — в МЧС России. В кризисные 90-е годы МЧС России набирало силу и завоевывало международное признание как одна из самых эффективных спасательных служб, проводя операции на местах многочисленных стихийных бедствий, техногенных катастроф, террористических актов, пожаров и конфликтов в России и за ее пределами.

С 1990 года по 2020 год сотрудниками ведомства спасено более двух с половиной миллионов жизней, ликвидировано более 31 тысячи чрезвычайных ситуаций (ЧС) различного характера, потушено почти семь миллионов пожаров, обезврежено более 1,7 миллиона взрывоопасных предметов.

При реагировании на ЧС за рубежом подразделениями МЧС России проведено более 500 гуманитарных операций. География действий российских спасателей широка. Это лесные пожары на Балканах, в Греции, Португалии, Израиле, Чили, Армении, Индонезии, Боливии; разминирование в Сербии, Шри-Ланке, Ливане, Никарагуа, Южной Осетии и других странах; гуманитарные миссии в Донбассе, в Ливане и Нагорном Карабахе.