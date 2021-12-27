Кологрив, Костромская область, , 20:17 — REGNUM Строительство дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в Кологриве планируют возобновить весной 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор госучреждения «Облстройзаказчик» Лариса Цветкова.

Пожилая женщина на фоне старых корпусов интерната Наталья Диева © ИА REGNUM

Контракт на возведение здания был заключен между департаментом по труду и социальной защите населения региона и московской финансово-строительной компанией «Хаки» в апреле 2020 года. Его цена составила 383 млн рублей. По условиям договора подрядчик должен был снести старые деревянные корпуса соцучреждения, в которых на тот момент проживали около 100 постояльцев. Новое здание на 120 мест со столовой, прачечной, баней и сопутствующими техническими постройками на этом же месте в Кологриве ждали к концу 2022 года.

Однако, уже 1 июня 2021 года контракт был расторгнут по инициативе заказчика. Причиной этого стало «систематическое нарушение сроков» и «некачественное выполнение работ» подрядчиком. Компания успела снести старые постройки интерната и возвести цоколь здания. Однако, по мнению строительного контроля, рабочие возвели подножие с нарушением технологий и из некачественных материалов.

«В настоящее время ведётся подсчёт стоимости этого объекта в актуальных ценах. Мы понимаем, что стоимость стройматериалов и всего остального за два года изменились. Эта работа будет завершена в феврале-марте 2022 года. После того как мы поймём сумму, вместе с депсоцзащиты и депфином будем писать письмо в Министерство труда о выделении бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография». Если всё состоится, в конце апреля будет объявлен конкурс и заключен контракт на строительство», — пояснила ИА REGNUM Цветкова.

Визуализация нового дома-интерната

Пенсионеры с мая 2020 года переселены в здание бывшей Суховеровской школы в Кологривском районе. Она находится в 5 километрах от райцентра. На сегодняшний день в здании содержится 51 человек. Согласится ли федерация на повторное выделение средств для интерната, станет известно уже в 2022 году.

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