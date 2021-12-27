Кологрив, Костромская область, 27 декабря, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Строительство дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в Кологриве планируют возобновить весной 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор госучреждения «Облстройзаказчик» Лариса Цветкова.

Наталья Диева ИА REGNUM Пожилая женщина на фоне старых корпусов интерната

Контракт на возведение здания был заключен между департаментом по труду и социальной защите населения региона и московской финансово-строительной компанией «Хаки» в апреле 2020 года. Его цена составила 383 млн рублей. По условиям договора подрядчик должен был снести старые деревянные корпуса соцучреждения, в которых на тот момент проживали около 100 постояльцев. Новое здание на 120 мест со столовой, прачечной, баней и сопутствующими техническими постройками на этом же месте в Кологриве ждали к концу 2022 года.

Однако, уже 1 июня 2021 года контракт был расторгнут по инициативе заказчика. Причиной этого стало «систематическое нарушение сроков» и «некачественное выполнение работ» подрядчиком. Компания успела снести старые постройки интерната и возвести цоколь здания. Однако, по мнению строительного контроля, рабочие возвели подножие с нарушением технологий и из некачественных материалов.

«В настоящее время ведётся подсчёт стоимости этого объекта в актуальных ценах. Мы понимаем, что стоимость стройматериалов и всего остального за два года изменились. Эта работа будет завершена в феврале-марте 2022 года. После того как мы поймём сумму, вместе с депсоцзащиты и депфином будем писать письмо в Министерство труда о выделении бюджетных средств в рамках национального проекта «Демография». Если всё состоится, в конце апреля будет объявлен конкурс и заключен контракт на строительство», — пояснила ИА REGNUM Цветкова.

Визуализация нового дома-интерната

Пенсионеры с мая 2020 года переселены в здание бывшей Суховеровской школы в Кологривском районе. Она находится в 5 километрах от райцентра. На сегодняшний день в здании содержится 51 человек. Согласится ли федерация на повторное выделение средств для интерната, станет известно уже в 2022 году.