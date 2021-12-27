Строительство дома-интерната в Кологриве планируют возобновить весной 2022
Кологрив, Костромская область, 27 декабря, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Строительство дома-интерната для пожилых людей и инвалидов в Кологриве планируют возобновить весной 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор госучреждения «Облстройзаказчик» Лариса Цветкова.
Контракт на возведение здания был заключен между департаментом по труду и социальной защите населения региона и московской финансово-строительной компанией «Хаки» в апреле 2020 года. Его цена составила 383 млн рублей. По условиям договора подрядчик должен был снести старые деревянные корпуса соцучреждения, в которых на тот момент проживали около 100 постояльцев. Новое здание на 120 мест со столовой, прачечной, баней и сопутствующими техническими постройками на этом же месте в Кологриве ждали к концу 2022 года.
Однако, уже 1 июня 2021 года контракт был расторгнут по инициативе заказчика. Причиной этого стало «систематическое нарушение сроков» и «некачественное выполнение работ» подрядчиком. Компания успела снести старые постройки интерната и возвести цоколь здания. Однако, по мнению строительного контроля, рабочие возвели подножие с нарушением технологий и из некачественных материалов.
Пенсионеры с мая 2020 года переселены в здание бывшей Суховеровской школы в Кологривском районе. Она находится в 5 километрах от райцентра. На сегодняшний день в здании содержится 51 человек. Согласится ли федерация на повторное выделение средств для интерната, станет известно уже в 2022 году.