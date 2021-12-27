Вашингтон, , 17:22 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден и экс-президенты Дональд Трамп и Барак Обама поздравили американцев с Рождеством, сообщает Fox News.

Дональд Трамп и Барак Обама U.S. Air Force

«Наша семья поздравляет ваши с Рождеством! Пусть ваше время с любимыми будет наполнено теплом, комфортом и радостью праздников», — написал Байден в Twitter.

Со своей стороны Трамп опубликовал короткое поздравление, намекающее на его участие в президентской гонке в 2024 году: «Всем счастливого Рождества. Мы снова сделаем Америку великой!»

Самым беззаботным и оптимистичным было поздравление Обамы, который поделился фотографией своей собаки Санни в шапке Санта Клауса рядом с украшенной ёлкой.

«Всем счастливого Рождества! В этом году Санни помогает мне рассылать праздничные поздравления. Желаю вам всем добрых и радостных праздников в кругу любимых», —написал Обама.

В ответ сотни пользователей начали делиться фотографиями своих питомцев и желать друг-другу хорошего времени в кругу семьи.

Напомним, что Байден, Обама и Трамп являются тремя последними президентами США, где проживают самое большое количество христиан в мире, согласно данным Pew Research.