Калуга, 27 декабря, 2021, 17:20 — ИА Регнум. В Калужской области внесены изменения в постановление регионального правительства «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Калужской области на 2022 год». Об этом 27 декабря сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

Согласно документу величина прожиточного минимума в Калужской области на 2022 год установлена в следующих размерах: для трудоспособного населения — 13 тыс. 241 рубль, для пенсионеров — 10 тыс. 447 рублей, для детей — 12 тыс. 058 рублей.

Величина прожиточного минимума на душу населения на 2022 год на душу населения установлена в размере 12 тыс. 148 рублей,