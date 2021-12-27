Нарьян-Мар, 27 декабря, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе промышленным рыболовством в 2021 году занимались 48 индивидуальных предпринимателей и 12 юридических лиц. Об этом ИА REGNUM заявил исполняющий обязанности руководителя департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Михаил Ферин.

Дарья Драй ИА REGNUM Вяленая рыба

По его словам, в 2019 году рыболовством занимались 76 индивидуальных предпринимателей и 17 юридических лиц, в 2020 году — 33 индивидуальных предпринимателя и 12 юридических лиц. В 2019 году они выловили 12 450 тонн водных биоресурсов, в 2020 году — 11 404 тонны, в 2021 году — 11 522 тонны.

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Михаил Ферин отметил, что у семи юридических лиц в равной доле на промысле задействованы траулер «Печора» 2016 года постройки и траулер «Серпухов» 1986 года постройки. Предприятия не являются участниками программы строительства траулеров в обмен на квоты.

Стоит подчеркнуть, что в администрации НАО отсутствует информация о закупках рыбы бюджетными организациями округа. На территории региона действует один рыбоперерабатывающий цех мощностью до 300 тонн продукции в год. Ассортимент цеха составляет порядка 60 наименований продукции.

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Михаил Ферин уточнил, что в магазинах Ненецкого автономного округа преимущественно продаются виды рыб из местных уловов — сиг, пелядь, чир, щука, плотва, язь, окунь.