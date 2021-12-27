Баку, 27 декабря, 2021, 17:09 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение последних суток выявили 306 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6482 тестов. Об этом 27 декабря сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 614 936 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 595 658 человек, в том числе 560 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 10 970 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8308 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 11 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 511 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9328 тестов. Выздоровевшими медики признали 1178 человек. Скончались 13 пациентов с диагнозом COVID-19.