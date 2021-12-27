Бишкек, , 17:07 — REGNUM В Киргизии для приобретения квартиры площадью 54 квадратных метра семье из двух работающих человек необходимо откладывать среднемесячную номинальную зарплату семьи в течение шести лет. Об этом говорится в отчете Национального банка республики.

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А семье из трех человек с минимальным потребительским бюджетом в размере около 19 тысяч сомов (16,4 тысячи рублей) или 49% совокупного дохода такой семьи, для приобретения жилья потребовалось бы около одиннадцати лет и десяти месяцев.

Аналитики финансового регулятора отмечают, что на уровень доступности жилья в Киргизии наибольшее влияние оказало опережение темпов роста цен на недвижимость над темпами прироста среднемесячной номинальной зарплаты.

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