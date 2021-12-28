Тирана, 28 декабря, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Только в понедельник, 27 декабря, в Албании скончались семь пациентов с COVID-19. При этом число проходящих лечение в стационарных учреждениях составляет менее 120.

Pasztilla aka Attila Terbócs] Тирана, Албания

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире. Как «Омикрон» меняет лицо пандемии — все новости»

Албанское оппозиционное СМИ Lapsi называет причиной высокой для Албании смертности позднюю госпитализацию. Как правило, в больницу отправляются спустя две недели лечения на дому в последней стадии поражения легких (70−100%).

Журналисты отмечают, что среди госпитализированных пациентов четверо младше 40 лет. Как правило, в будни в госпиталь поступают 12−15 пациентов, по выходным — около 10. При этом с начала декабря количество госпитализированных снизилось с 150−160 до 120−130.

Ожидается, что один из трех албанских ковидариев в январе будет направлен на полную реконструкцию, одновременно будет открыт четвертый ковидный госпиталь на трассе Тирана-Дуррес.