Санкт-Петербург, 27 декабря, 2021, 17:25 — ИА Регнум. Проходящий по территории Ленинградской области участок федеральной трассы М-10 «Россия» полностью подключили к уличному освещению. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Пресс-служба Упрдор Северо-Запад Трасса М-10 в Ленобласти

К устройству линий освещения на участке с 599 км по 666 км дорожники приступили в 2019 году. В рамках контракта установлена 1171 металлическая опора со светильниками, общая протяженность введенных в эксплуатацию новых линий освещения составляет 49,4 км.

«Работа оборудования регулируется удаленно с помощью автоматизированной системы управления наружным освещением. Специалисты в режиме онлайн корректируют график работы светильников, контролируют параметры энергопотребления и получают уведомления о неполадках», — рассказали в дорожном управлении.

Год назад монтаж линий освещения был завершен на обходе и подходах к городу Тосно, ранее — в деревне Бабино. Общая протяженность федерального участка трассы М-10 в Ленинградской области составляет 98 км. На сегодняшний день он освещен, что значительно повышает уровень безопасности участников движения в темное время суток.

Отметим, что помимо освещения было отремонтировано дорожное полотно на двух участках дороги: от начала обхода города Тосно до поворота к города Никольское (637 — 670 км) и от границы с Новгородской областью до деревни Рябово (593 — 626 км). В черте населенных пунктов Бабино, Трубников Бор, Померанье, Любань, Болотница, Рябово для пешеходов построены тротуары и пешеходные дорожки общей площадью 72,8 тыс. кв. метров, устроены автобусные остановки с заездными карманами, смонтировано наружное освещение, установлены светофоры и многое другое.

Федеральная трасса М-10 за счет большого количества прилегающих населенных пунктов остается одним из самых загруженных направлений в Ленинградской области. Так, по данным датчиков учета интенсивности, в июле текущего года по ней проезжало от 15 до 34 тыс. автомобилей в сутки. В ближайшие годы ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует продолжить капитальный ремонт этой дороги на участке с 626-го по 637-й км.