Скопье, 27 декабря, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Статистическое агентство Северной Македонии при сотрудничестве с государственным предприятием «Национальные леса» провело оценку последствий крупных лесных пожаров 2021 года.

U.S. Navy Пожары

В период с июнь по сентябрь 2021 года было зарегистрировано 142 лесных пожара, в результате которых выгорело 11 420 гектар леса, или 482 тысячи кубометров древесины. Ущерб оценивается в 2,3 триллиона македонских денаров, или 3,1 триллиарда рублей.

Напомним, засуха и андропогенный фактор летом 2021 года привели к крупным пожарам в Греции, Северной Македонии, Турции, Албании, Косово, а также в России.