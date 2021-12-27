Москва, , 17:00 — REGNUM В настоящее время в России риск подорожания строительных материалов обсуждается в первую очередь, хотя строительному комплексу РФ угрожают и другие не менее серьезные проблемы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал высказывание вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что для строительной отрасли подорожание стройматериалов — это угроза номер один.

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«Конечно, подорожание стройматериалов серьезно влияет на строительную отрасль, но не менее важно наличие достаточного числа и квалификация строительных рабочих, приток или недостаток мигрантов, — сказал Цыганов. — Российская строительная отрасль пока серьезно зависит от ручного и не всегда квалифицированного труда, который на протяжении последних десятилетий был эффективнее новых технологий. Также появился риск, связанный с возможными неудачами внедрения новых технологий, неверным выбором для конкретного объекта. Усилились финансовые риски».

Кроме того, Цыганов подчеркнул, что строительство жилых домов зависит от спроса со стороны покупателей, что означает зависимость объемов от повышения или снижения покупательной способности населения, доступности ипотечного кредита.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Хуснуллина, в случае роста цен на стройматериалы на 15−20% и более появится угроза остановки уже запущенных строительных программ.

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