Уватский район, Тюменская область, 27 декабря, 2021, 16:59 — ИА Регнум. В Тюменской области администрации Уватского района предстоит ликвидировать несанкционированную свалку, которой более 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Свалка мусора

В посёлке Муген располагается незаконная свалка бытового мусора, которой несколько десятков лет. Прокуратура направила иск о возложении на районную администрацию обязанности ликвидировать мусорку.

Суд требования прокуратуры удовлетворил. Администрация Уватского района обязана ликвидировать свалку в течение восьми месяцев после вступления в силу решения суда.

как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сальском районе Ростовской области после вмешательства прокуратуры убрали свалку у реки Сладкой.