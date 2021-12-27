Москва, 27 декабря, 2021, 16:58 — ИА Регнум. В России из года в год растут объемы p2p-транзакций (платежей от человека к человеку — прим. ИА REGNUM), а значит, растут и риски. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявила профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Светлана Криворучко. Так она прокомментировала информацию о том, что Банк России вознамерился собирать данные от тех банков, которые проводят платежи от человека к человеку (p2p).

Денежные переводы

«Банк России уже дал разъяснения по этому поводу. Информация будет собираться выборочно, а не тотально и без персональных данных, — отметила Криворучко. — Объемы p2p-транзакций растут из года в год, особенно в условиях пандемии. Растут и риски. Банк России обязан вести работу по минимизации рисков ПОД ФТ и мошенничества. Есть еще проблема «серого» предпринимательства, крипто-бирж и так далее».

По ее словам, сбор статистической информации по p2p-транзакциям может быть полезен для аналитического анализа предпочтений граждан при оплате многим заинтересованным лицам, а не только для борьбы с мошенничеством, и он не должен быть персонализированным.

«Однако количество p2p-транзакций исчисляется десятками миллиардов. Вопрос, как хранить и обрабатывать такой объем информации и за чей счет?» — поинтересовалась экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что политика Банка России может спровоцировать оборот наличных средств и спрос на криптовалюты.