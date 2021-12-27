Санкт-Петербург, , 17:17 — REGNUM За счёт реконструкции железнодорожного путепровода на юге Петербурга расширят загруженное автотранспортом Пулковское шоссе. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе городского комитета по инвестициям.

Путепровод Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Правительство Петербурга для проведения работ на путепроводе предоставит в аренду четыре участка земли в Московском районе, общая площадь которых составляет порядка 1700 кв. метров. Договор между правительством и ОАО «Российские железные дороги» будет действовать три года.

Из-за того, что пересечение железной дороги с Пулковским шоссе образует узкое место и затрудняет автомобильный трафик, было решено расширить шоссе. Это позволит разгрузить дорогу и обеспечить комфортное движение общественного и личного транспорта.

В рамках этих работ над Пулковским шоссе будет возведён временный путепровод с подходами, а также появится отдельная полоса для общественного транспорта.

Работы по реконструкции путепровода, построенного еще в 1917 году, начались в августе 2020 года. Реконструкция позволит расширить проезжую часть Пулковского шоссе до четырех полос в каждом направлении и обустроить тротуары. Работы планируют завершить к середине 2022 года.

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