Москва, , 16:57 — REGNUM Жесткая геополитическая позиция США вынуждает многие государства при формировании их международных резервов обращаться к альтернативным недолларовым вложениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Доллар Tax Credits

«Сомнения по поводу того, что доллар сохранит значимость в мировой экономике, обусловленные дефицитом американского бюджета, а также жесткая геополитическая позиция США заставляют государства мира при формировании международных резервов обращаться к альтернативным вложениям, — сказала Воронкова. — Особенно тренд на диверсификацию международных резервов проявляется в группе стран с развивающимися рынками и переходными экономиками, которые являются держателями большой части мировых международных резервов».

Как подчеркнула Воронкова, Россия начала активнее наращивать свои золотые активы после усиления антироссийской политики западных государств.

«Меньше чем за пять лет доля доллара в российских международных резервах сократилась более чем вдвое, а доля золота составила почти четверть их общего объема, — сказала Воронкова. — Китай под давлением угроз американских санкций также в последнее десятилетие обращается к недолларовым активам, увеличивая вложения в японскую иену и золото».

Также от долларовых активов отказываются Турция и Бразилия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова рассказала о том, что политика дедолларизации становится глобальной.

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