Улан-Удэ, 27 декабря, 2021, 16:56 — ИА Регнум. Идея экономической интеграции Бурятии и Забайкальского края путём создания макрорегиона имеет шансы на существование, особенно в контексте отношений двух губернаторов — Алексея Цыденова и Александра Осипова. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM политолог Алексей Михалев, комментируя заявление спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

Однако для Бурятии, по словам эксперта, очень важно сохранить политическую субъектность. В связи с этим политическая интеграция вызывала, вызывает и будет вызывать обеспокоенность среди населения республики.

Крайне негативную реакцию в республике способна вызвать идея объединения или вхождения Бурятии в состав Иркутской области.

«Она и десять лет назад вызывала негативную реакцию, а сейчас это та самая спичка, которая может взорвать стабильность в регионе. Вообще, я считаю что даже обсуждение этого вопроса серьёзно дестабилизирует ситуацию внутри РБ», — отметил Михалев, напомнив о предстоящих в сентябре 2022 года выборах главы республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Валентина Матвиенко заявила об актуальности вопроса объединения некоторых регионов России по экономическим причинам. Однако последнее слово по этому поводу, по её мнению, должно остаться за местными жителями.

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