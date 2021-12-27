27 декабря 2021 | Время чтения 12 мин

Владимир Станулевич, , 19:54 — REGNUM Камчатский край играл важную роль в освоении Русской Америки, защите Отечества в годы Крымской войны 1853—1855 гг., в испытаниях «ядерного щита» России. Сегодня Камчатка — крупнейший центр рыбодобычи на Тихом океане.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края © Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края

Проблемы Камчатки под стать масштабам Дальнего Востока: затраты, чтобы доехать и делать здесь дело, огромны. «Реформы» 1990-х оставили край один на один со своими проблемами. Полноценно жить здесь можно только при поддержке федеральной власти, которая возвращается на полуостров быстрее чем 10 лет назад, но не так быстро, как хотят камчатцы.

На вопросы ИА REGNUM о буднях и перспективах самого восточного региона России ответил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Владимир Станулевич: Из-за чего грузы на Камчатку в этом году шли с перебоями?

Владимир Солодов: Сейчас ситуация уже стабилизируется. Этой осенью, когда ко мне начали обращаться поставщики, я первым забил тревогу на федеральном уровне, доложив о проблеме вице-премьеру и Полномочному представителю президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу. Нам удалось удержать ситуацию под контролем — была создана рабочая группа в Минтрансе России, и проблемы с некоторыми контейнерами мы решили в ручном режиме. Дефицита товаров первой необходимости и продуктов питания на Камчатке не возникло. Были проблемы с доставкой строительных материалов и других товаров. Как вы знаете, общую ситуацию под контроль взял лично Юрий Трутнев. В итоге для предотвращения ситуаций с задержкой грузов в портах Приморского края будет разработана система мониторинга. Правительство РФ также рассмотрит возможность внесения изменений в законодательство, предусматривающих приоритет социально значимых грузов.

Вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что те грузы, которые прежде всего ждут жители — продукты, строительные материалы, оборудование, — будут отгружаться в первую очередь.

Чтобы решить проблему окончательно, нам предстоит реализовать ряд системных решений. В первую очередь они связаны с развитием провозных мощностей и портовой инфраструктуры. На ряде российских верфей уже строятся грузопассажирские суда для обеспечения потребностей Камчатского края. Первый из них — теплоход «Анатолий Чернеев» — приступит к работе уже в 2022 году, за счёт чего удастся увеличить провозные мощности, о чем говорил министр транспорта РФ Виталий Савельев. Второе направление — это модернизация портов, поскольку это не только вопросы жизнеобеспечения, но и огромный потенциал для развития: создание новых рабочих мест, новые механизмы логистики, регулярное сообщение Северным морским путём. Севморпуть уже конкурентоспособен по сравнению с Суэцким и Южным. В следующем году мы начнём регулярные рейсы по доставке рыбопродукции с Дальнего Востока на Север России, при этом в обратном направлении, на Камчатку, будут приходить необходимые грузы, товары и продукты из центра России. Значит, от таких перебоев, как сегодня, мы будем застрахованы.

Владимир Солодов и вице-премьер Юрий Трутнев в горах Камчатки © Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края

Владимир Станулевич: Кто профинансирует реконструкцию Петропавловск-Камчатского, которую проведет корпорация ДОМ. РФ? Где вырастут «Дальневосточные кварталы»?

Владимир Солодов: В октябре между Камчатским краем, акционерным обществом «ДОМ.РФ» и фондом «ДОМ.РФ» заключено соглашение о разработке мастер-плана исторической части Петропавловск-Камчатского, концепции благоустройства трех общественных территорий и жилищном строительстве арендного жилья для граждан.

Реализация мастер-плана может быть профинансирована из различных источников — как за счет привлеченных частных инвестиций, так и из бюджетов разных уровней.

Минстрой Камчатского края совместно с Минвостокразвития России и корпорацией развития Дальнего Востока рассматривает несколько территорий для включения в программу «Дальневосточный квартал», в том числе ул. Ломоносова — проспект Содружества, проспект Циолковского — улица Академика Курчатова.

По данным РОССТАТ, по итогам III квартала стоимость квадратного метра жилья в Камчатском крае на первичном рынке составила 80 171 рубль, на вторичном рынке — 78 004 рубля. Одним из предлагаемых застройщику условий участия в программе «Дальневосточный квартал» является снижение стоимости продажи не менее чем на 10% относительно данных РОССТАТА.

Владимир Станулевич: Что даст Камчатке реконструкция аэропортов в Тиличиках и Петропавловск-Камчатском? Насколько она увеличит пассажиропоток на Камчатку?

Владимир Солодов: Разработанная в рамках подписанного соглашения между правительством Камчатского края и управляющей компанией «Аэропорты Регионов» проектно-сметная документация на строительство нового терминала международного аэропорта «Петропавловск-Камчатский» («Елизово»), его нового перрона и рулежной дорожки получила положительное заключение в «Главгосэкспертизе». Строительство займёт до 40 месяцев, объём инвестиций составит более 12 млрд рублей.

По соглашению, инвестор строит аэропортовый комплекс с терминалом, гостиницей, бизнес-центром и торговыми площадками, парковочные площади, оснащение оборудованием. Сейчас инвестор активно строит новый комплекс.

Камчатский край — регион с развитыми местными авиасообщениями, которыми в год перевозится около 95 тыс. человек, в том числе регулярно около 78 тыс. человек. Более 62 тыс. человек из них летают по сниженным тарифам. Одних туристов из Петропавловска-Камчатского в Долину гейзеров и на Кроноцкое озеро перевозится в год 10,2 тыс. человек. Вахтовые перевозки это еще 9,3 тыс. человек. Перевозки для местных жителей субсидируются из бюджета Камчатского края.

Долгие годы аэропорты Тиличики, Никольское и Соболево не обновлялись, их инфраструктура не позволяет предоставлять качественные услуги.

В качестве временного решения проблемы правительством Камчатского края совместно с ФКП «Аэропорты Камчатки» в адрес Минтранса России направлена смета капитального ремонта взлетно-посадочных полос и установки модульных зданий аэровокзала в этих аэропортах. В настоящее время Минтранс РФ направил ее для рассмотрения в Правительство Российской Федерации.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, на встречах с жителями края © Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края

Владимир Станулевич: Какую пользу принесет Камчатке центр «Ойкумена», которому власти края уделяют много внимания?

Владимир Солодов: «Зелёное» развитие — приоритет для Камчатского края, и флагманский проект на этом пути — центр «Ойкумена», центр разработки и продвижения новых технологий. Важно, чтобы люди видели в экспериментальном режиме, как «зеленые» проекты работают на практике. На это направлен кампус, где образовательный центр «Ойкумена» начинает реализацию экспериментальных установок. Ещё одно важное направление работы «Ойкумены» — широкое привлечение неравнодушных людей на Камчатку, которые, посетив наш регион, прочувствуют значение природы в нашей жизни, ценность сохранения окружающей среды и поймут возможности развития на основе первозданной природы. Это мы будем развивать на Камчатке с помощью молодёжного экологического форума.

Задача «Ойкумены» — создать эталон экономической и хозяйственной деятельности человека на естественных природных территориях. При этом решаются задачи экономического развития и сохранения природного потенциала территории. Поручением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина ОНЦ «Ойкумена» выделен участок земли, прилегающий к туристическо-рекреационному комплексу «Паратунка» в границах территории опережающего развития.

В «Ойкумене» будет создана исследовательская и испытательная инфраструктура «зелёных» технологий, а также демонстрационная площадка и образовательный центр.

Проект «Ойкумена» рассчитан на несколько инвестиционных этапов. Сегодня стартовала образовательная и исследовательская работа с молодёжью, выстраивание партнёрств с ведущими вузами страны, подготовка экологичных бизнесов на Камчатке, эколого-географическое исследование территории края. В дальнейшем результаты разработок будут распространены на территории всего туристического кластера. Наработки могут быть тиражированы в другие регионы, настроенные увеличить турпоток, сохранив экологический баланс с помощью «зелёных» технологий.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, на встречах с жителями Камчатки © Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края

Владимир Станулевич: Были подозрения, что экологическое бедствие в Авачинской бухте осенью 2020 года вызвано утечкой пестицидов с Козельского полигона. Будет ли эта ядовитая свалка рекультивирована?

Владимир Солодов: Решение о ликвидации Козельского полигона было принято мной после ситуации осени прошлого года. По итогам исследований был сделан вывод, что полигон не является причиной произошедшего, однако его надо рекультивировать из-за хранящихся там ядохимикатов. Правительством Камчатского края сформирован план по ликвидации Козельского захоронения ядохимикатов и пестицидов, по которому пойдет ликвидация полигона на федеральные средства.

Осенью 2021 года на общественных слушаниях по рекультивации Козельского полигона ядохимикатов было принято решение о проведении дополнительных исследований полигона. Субподрядная организация выполнила работы по более подробной георадарной съемке, по итогам которой будет создана 3D-модель захоронения.

Пока ничего нового не обнаружили: нашли два бункера — железобетонный и деревянный, установили, что масса отходов около 200—250 тонн. На полигоне находятся сельскохозяйственные пестициды в упаковке и без, ржавые бочки, деревянные ящики и другой мусор.

Планируется, что пестициды и ядохимикаты, загрязненный ими грунт будут вывезены на специальные хранилища в другом регионе. Как объясняют специалисты, этот способ — самый надежный в части экологической безопасности. После вывоза будет завезен плодородный грунт и засеяна трава.

Владимир Станулевич: Важнейшая отрасль Камчатки — рыболовство. Какие проблемы в этой отрасли?

Владимир Солодов: За девять месяцев этого года на 71% снизился экспорт рыбопродукции в Китай. Туда было экспортировано на $751,39 млн, что на 40,45% меньше аналогичного показателя 2020 года — более $1,2 млрд. По объему отставание гораздо существеннее — с января по сентябрь 2021 г. было экспортировано в КНР 243,118 тыс. тонн рыбопродукции — на 70,78% ниже показателя того же периода 2020 г. — 831 тыс. тонн.

Такое резкое снижение экспорта произошло из-за введения китайской стороной требования о ввозе рыбы только в рефрижераторных контейнерах, а также из-за результатов проведенных тестирований упаковки пищевой продукции в портах и на погранпереходах Китая.

Доставка рыбопродукции из Камчатки идет до портов Приморского края морем, а затем в центральную часть России железнодорожным транспортом. Но в период больших подходов лососевых загрузка холодильных мощностей Владивостока кратно возрастает, увеличивается время выгрузки и обработки грузов. Поэтому в период с июля по сентябрь мы имеем во Владивостоке серьезный дефицит железнодорожных рефрижераторов и холодильников для складирования рыбной продукции и резкое повышение цены доставки. Задержки во Владивостоке в пик путины являются одним из факторов отказа рыбопромышленных компаний от поставок на внутренний рынок.

Решением проблемы станет задействование Северного морского пути для доставки рыбы в центральные районы России.

Севморпуть — конкурентный по времени (чуть дольше, чем по железной дороге) и по стоимости маршрут. Мы ратуем за СМП по трем причинам. Первая, стратегическая — это транзит грузов из Северной Америки, Азии, Юго-Восточной Азии в Европу. Чтобы пройти по СМП, им нужна будет перегрузка с судов обычного класса на суда ледового класса. Выгодный порт для этого — Петропавловск-Камчатский, он позволяет минимизировать дорогое сопровождение судов ледоколами. Вторая причина связана с экономикой нашего региона. Базовая отрасль на Камчатке — рыба. Она состоит из двух частей — вылова белой рыбы весной и осенью. И «залповой» лососевой путины, очень разной по объему год от года. В какой-то момент у нас возникает резкий рост потребностей в перевозках, и возможность их наращивания очень важна. В этот момент СМП — спасение. Похожая на сегодняшний кризис с перевозками ситуация возникает у нас каждый год при отправке из Владивостока рефконтейнеров с рыбой. Происходит закупорка Транссиба, взлетают цены, растут очереди на сдачу рыбы в холодильники Владивостока. Рыбаки предпочитают отправлять рыбу южным путем, когда не надо платить за ее хранение.

На запад идет рыба, но обратно контейнеры идут дешевле, мы сможем удешевить поставку грузов из Европы. Поэтому когда мы «раскачаем» СМП, это будет наша гарантия от логистических перебоев. На следующий год уже запланированы регулярные перевозки рыбы по СМП. Самое главное — переход к регулярным линиям, когда суда отправляются не по загрузке, а по расписанию. На следующий год согласованы 4 рейса, они будут субсидироваться Министерством развития Дальнего Востока и Арктики. Дочерние подразделения Росатома готовы выступить оператором. У нас реализуется крупный проект по перевозке СПГ, на Камчатке идет строительство хаба перевалки. Этот проект реализует «Новатэк», в 2023 году он должен быть построен.

Очень важно принять решение о размещении транзитного контейнерного терминала. Я думаю, что в ближайшее время оно состоится. Я глубоко убежден, что Петропавловск-Камчатский — самый выгодный порт для размещения контейнерного терминала, потому что это самый короткий переход с сопровождением ледоколов.

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, на встречах с жителями Камчатского края © Министерство развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края

Владимир Станулевич: Чтобы ловить больше рыбы, надо ее больше потреблять. Как массово вернуть рыбу в российскую кухню?

Владимир Солодов: Для увеличения потребления рыбы в России надо формировать культуру питания. За ориентир можно взять опыт других стран — больше всех дары моря любят жители Японии. Там на душу человека приходится по 60 килограммов рыбы в год. В Северной Америке съедают по 24 килограмма рыбы и морепродуктов, в Европе — по 21 килограмму.

Надо увеличить потребление не самой рыбы в детских учреждениях, дети едят рыбу плохо, а внедрить употребление «Омега-3», их нужно включить в закупки бюджетных учреждений.

В августе 2021 года на Камчатке стартовал проект «Растём здоровыми» по обеспечению детей пищевой добавкой «Омега-3» для укрепления иммунитета, повышения сопротивляемости детского организма сезонным простудным заболеваниям.

В этом году в проекте приняли участие 186 дошкольных и 619 общеобразовательных организаций Камчатского края. Дошкольники в возрасте от 3 до 7 лет и ученики 1−4-х классов получали биодобавку «Омега-3» бесплатно. Рыбий жир дети будут получать курсами два раза в год по 30 дней. Первый курс прошёл осенью текущего года, в период подъёма сезонных простудных заболеваний, второй пройдёт весной.

Проект получил широкую поддержку — более 90 процентов родителей школьников и более 80 процентов родителей дошкольников дали согласие на участие в проекте.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе своего визита высоко оценил производство рыбьего жира и работу Камчатского края по обеспечению детей этой добавкой. В ходе совещания на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин рекомендовал дальневосточным регионам последовать примеру Камчатки и обеспечить детей «Омегой-3».