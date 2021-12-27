Москва, , 16:55 — REGNUM Политика дедолларизации стала глобальной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 декабря заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала информацию о том, что мировые центробанки повысили долю золота в своих активах из-за недоверия к доллару.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доля доллара в мировых международных резервах понижается пятый год подряд, — сказала Воронкова. — Летом 2021 года она достигла минимума за последние 25 лет — 59% от общего объема резервных активов мира. Государственную политику дедолларизации можно назвать уже глобальной тенденцией. Это дает основания предполагать, что мультивалютность мировой финансовой системы будет развиваться и далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировые центральные банки опасаются неконтролируемой инфляции, провоцируемой политикой ФРС США.

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