Ташкент, , 16:54 — REGNUM Россия остается крупнейшим инвестором в узбекскую экономику, совокупные российские капиталовложения на сегодняшний день превысили десять миллиардов долларов. Об этом 27 декабря заявил журналистам посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.

Флаги России и Узбекистана © ИА REGNUM

Мальгинов «В республике функционируют уже свыше 2300 российских и совместных предприятий, только в 2021 году было создано около 300 хозяйствующих субъектов, а в России зарегистрировано более 600 компаний с участием резидентов Узбекистана».

По его словам, реализация российскими компаниями крупных инвестиционных проектов в значительной мере способствует росту занятости населения Узбекистана путем создания хорошо оплачиваемых рабочих мест.

Мальгинов «Российские инвестиции направляются в нефтегазовую и телекоммуникационную сферы, машиностроение и сельское хозяйство («ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Татнефть», «Зарубежнефть» «Вымпелком», «Яндекс», «Ростсельмаш», «Камаз», «ГАЗ» и другие)».

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