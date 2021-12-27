Ташкент, 27 декабря 2021, 16:54 — REGNUM Россия остается крупнейшим инвестором в узбекскую экономику, совокупные российские капиталовложения на сегодняшний день превысили десять миллиардов долларов. Об этом 27 декабря заявил журналистам посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов.
По его словам, реализация российскими компаниями крупных инвестиционных проектов в значительной мере способствует росту занятости населения Узбекистана путем создания хорошо оплачиваемых рабочих мест.
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